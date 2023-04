“O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande”, diz Lula

O Presidente brasileiro Lula da Silva sublinhou o desejo de relançar o relacionamento com Portugal como parte do esforço que o seu Governo tem realizado para reconstruir muito do que diz ter sido destruído pelo seu antecessor.

Grande parte do discurso de Lula durante o Fórum Empresarial Portugal–Brasil em Matosinhos, esta segunda-feira, foi dedicado a sustentar a tese de que os últimos quatro anos foram um tempo perdido, não apenas para o Brasil, mas para Portugal, por causa da incapacidade do seu antecessor, Jair Bolsonaro. “O Brasil esteve afastado do mundo durante seis anos. O Brasil não recebia nenhum Presidente e o nosso Presidente não viajava para nenhum país”, afirmou o chefe de Estado brasileiro, no terceiro dia da primeira visita oficial a Portugal desde que foi reeleito.

A promessa de Lula, reeleito em Outubro para um terceiro mandato, é a de refazer tudo aquilo que foi “destruído” por Bolsonaro. “O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande, importante e atraente”, declarou.

A intervenção de Lula concentrou-se sobretudo em temas ligados à economia e ao potencial de parcerias entre Portugal e Brasil, mas não deixou de aludir ao contexto internacional mais alargado, nomeadamente a guerra na Ucrânia, insistindo na hipótese de que o Brasil poderá trabalhar como mediador de uma solução política.

“O Brasil está de volta para ser protagonista internacional, por isso estou a tratar de parar de falar da guerra e construir a paz para a humanidade poder viver melhor”, afirmou Lula, já na fase final do discurso.

A agenda de Lula prossegue durante a tarde com uma visita à OGMA, em Alverca, para onde vai viajar a bordo de um avião militar construído por um consórcio luso-brasileiro, e com a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, no Palácio de Queluz.