Apupado por manifestantes, Costa pede respeito pela “vontade popular”

Na festa dos 50 anos do PS no Porto, António Costa respondeu a Marcelo Rebelo de Sousa: “Quem quer democracia forte respeita os mandatos.”

O evento deste sábado para assinalar os 50 anos do Partido Socialista (PS), cumpridos no dia 19 de Abril, que ia ficando estragado por uma manifestação à porta dos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, e pelos apupos dirigidos ao primeiro-ministro à chegada deste ao Pavilhão Rosa Mota, permitiu a António Costa responder ao Presidente da República e às sucessivas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre uma eventual dissolução do Parlamento.