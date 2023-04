Ryanair liga Porto à Sicília com nova rota: voos para Trapani

Depois de anunciar mais de uma dezena de novas rota para o Porto, a Ryanair continua a anunciar novidades: depois de Nimes (França), confirma Trapani (Itália).

A ligação a este aeroporto (oficialmente, Aeroporto Vincenzo Florio Trapani Birgi), na região da Sicília começa a 1 de Junho e prolonga-se até finais de Agosto.

O aeroporto fica a cerca de 15km de Trapani e de Marsala (no site da Ryanair surge precisamente como Trapani-Marsala), a 23 Km de Erice e 50 km de San Vito lo Capo. As ligações de autocarro para Palermo (2h de carro), Catania ou Agrigento também são fáceis, tais como para quem quiser dar o salto (de barco, claro) para as ilhas Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo).

Os voos Porto-Trapani acontecerão duas vezes por semana (quintas e domingos).

No site da Ryanair já é possível comprar bilhetes, sendo que os preços mínimos andam em redor dos 50 euros por trajecto - mas já surgem bilhetes até duas ou mesmo três vezes esse valor e isto, também, por trajecto.