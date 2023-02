Ryanair lança 11 novas rotas no Porto e 8 em Faro este Verão

A Ryanair anuncia o reforço da operação para o Verão no Porto e em Faro, além de dois novos aviões para os dois aeroportos. Preços sobem entre 5% e 10%, mas lançamento traz promoção.

O presidente executivo da companhia aérea irlandesa veio a Lisboa anunciar que as novidades para o Verão da Ryanair em Portugal não passam pela capital: a operação vai ser reforçada apenas no Porto e em Faro, com 11 novas rotas a Norte e oito a Sul, além de quatro novos aviões, dois para cada um daqueles aeroportos.

É a "maior programação de sempre para o Verão em Portugal", sublinha Michael O'Leary, com um investimento na ordem dos 400 milhões de euros. Mas a companhia aérea de baixo custo continua de costas voltadas a Lisboa "porque a TAP continua a bloquear slots [faixas horárias] que não usa e não tem a intenção de usar".

"Não temos novas rotas em Lisboa, não é possível, não temos espaço para continuar a crescer e, por isso, continuamos a pedir um segundo aeroporto, o Montijo, que, para nós, é a melhor opção", realça a responsável da transportadora para Portugal e Espanha, Elena Cabrera.

Quanto às novas rotas anunciadas para Verão, passam a existir ligações entre o Porto e Estocolmo (Suécia), Maastricht (Países Baixos), Estrasburgo, Nîmes (França), Bristol, Leeds (Reino Unido), Castellon (Espanha), Trapani, Turim (Itália), Wroclaw (Polónia) e Shannon (Irlanda).

Já em Faro, o Verão da Ryanair vai contar com voos de/para Barcelona (Espanha), Copenhaga, Aarhus (Dinamarca), Belfast (Irlanda do Norte, Reino Unido), Exeter (Inglaterra, Reino Unido), Frankfurt Hahn (Alemanha), Roma Fiumicino (Itália) e Toulouse (França).

Será ainda aumentada a frequência em 30 outras rotas, segundo o comunicado enviado entretanto às redacções.

De acordo com a companhia aérea irlandesa, o aumento das operações para o Verão mostra que a Ryanair "continua a investir fortemente em Portugal", representando um crescimento de 13% face ao mesmo período de 2022. O objectivo passa por alcançar os 13 milhões de passageiros transportados no ano fiscal de 2024.

Questionado sobre os impactos da inflação, O'Leary adiantou que os preços dos bilhetes na Ryanair deverão sofrer um aumento de 5% a 10% este Verão, face a igual período do ano passado, "desde que não ocorram mais eventos adversos", depois de uma pandemia e uma guerra na Europa.

Para "celebrar" o lançamento das novas rotas, no entanto, há também a já habitual campanha promocional, com "tarifas a partir de apenas 29,99€ para viagens entre Abril e 23 de Outubro" e reservas na página da companhia aérea "até à meia-noite de 3 de Fevereiro".

Durante a conferência de imprensa, Michael O'Leary defendeu ainda que o Governo português deve combater a extensão das taxas ambientais às zonas periféricas da União Europeia, defendendo que são "injustas" para regiões como a Madeira e os Açores, que, acredita, acabarão por perder visitantes para outras zonas fora da UE, como Marrocos ou Turquia.

Relativamente à reprivatização da TAP, o líder da Ryanair manifestou-se convicto de que a companhia aérea portuguesa será vendida este ano, "provavelmente" ao grupo IAG, e não à Air France ou à Lufthansa.

Questionado sobre a localização do novo centro de treinos na Península Ibérica, cuja decisão devia ter sido conhecida em Janeiro, o presidente da Ryanair remeteu uma decisão para meados de Fevereiro. "Neste momento parece que será no Porto, mas Madrid fez uma oferta final", que está a ser analisada, adiantou o responsável.