De Odeceixe à Carrapateira: ecovia de 60km já está a ser construída na costa

Obra da Ecovia do Litoral Sudoeste avança, começando na Carrapateira. “Melhorar o traçado” e “melhores condições de circulação”, promete a câmara algarvia para uma zona de praias de tirar o fôlego.

A Ecovia do Litoral Sudoeste começou a ser construída entre Odeceixe e Carrapateira, anunciou a câmara municipal de Aljezur.

A confirmação de início das obras foi feita na semana passada e estas já avançam na zona da Carrapateira e Pontal da Carrapateira.

Com um investimento de 615 mil euros confirmado pelo município, a obra "abrange cerca de 60km" entre Odeceixe e a Carrapateira e tem "prazo de execução de 240 dias".

"Melhorar o traçado da via, proporcionando melhores condições de circulação para os utilizadores" é a promessa geral do projecto municipal.

No ano passado, a Câmara de Aljezur aprovou os projectos de construção de 76 quilómetros de ciclovias no litoral do concelho algarvio. Como indicava a Lusa, o projecto apresenta-se composto por "vários lanços", permitindo criar uma ligação de "mobilidade sustentável" entre Odeceixe e a Carrapateira, em duas fases.

Agora, é iniciada a primeira fase, que tem financiamento de cerca de 90% do Programa Operacional do Algarve CRESC 2020 e do Turismo de Portugal.

"A segunda fase do projecto de execução das Ciclovias do Litoral Sudoeste [...], numa extensão de 16,837 quilómetros e com estimativa orçamental de 3.922.000, de euros mais IVA, ficará para se candidatar ao próximo quadro comunitário 2030", esclareceu o município.

Entre os objectivos, a aposta na ecovia e ciclovias como parte da "oferta de um produto turístico".