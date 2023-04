Editora de revista despedida após entrevista a Michael Schumacher gerada por IA

Foi despedida a editora da Die Aktuelle, revista germânica que publicou uma entrevista a Michael Schumacher realizada com recurso a Inteligência Artificial (IA). Na edição de 15 de Abril, a publicação anunciou um “exclusivo” com o antigo campeão de Fórmula 1, longe dos olhares públicos desde que sofreu um acidente grave em Dezembro de 2013 nos Alpes franceses. Tudo não passava, porém, de uma "conversa" com um bot de IA, que assumia as respostas que Schumacher daria às questões colocadas.

"Este artigo sem gosto e enganador nunca devia ter aparecido. Não cumpre os padrões de jornalismo que nós – e os nossos leitores – esperamos", lamentou Bianca Pohlmann, directora do grupo Funke que detém a publicação Die Aktuelle. Anne Hoffmann, chefe de redacção que "detinha responsabilidade jornalística pela revista desde 2009" foi afastada.

A família de Michael Schumacher anunciou que iria tomar medidas legais contra a revista alemã, com a publicação a pedir desculpa aos familiares do heptacampeão de Fórmula 1. Schumacher sofreu um acidente de esqui, em Dezembro de 2013, na estância de Méribel, nos Alpes franceses. Na altura com 44 anos e já retirado do mundo do automobilismo, o ex-piloto embateu com a cabeça numa rocha, tendo quebrado o capacete que usava, o que resultou em lesões cerebrais graves, exigindo que fosse mantido em coma durante quase meio ano.

“Michael Schumacher, a primeira entrevista”, podia ler-se na capa da revista em letras garrafais. A manchete era acompanhada de uma fotografia do piloto sorridente. Contudo, ao ler o texto, fica perceptível que a revista não falou com Schumacher, recorrendo a um bot de Inteligência Artificial que gerou respostas às perguntas do entrevistador.

Nesta "entrevista", o acidente foi um dos pontos abordados. "Com a ajuda da minha equipa, já me consigo levantar e andar uns passos", respondeu o bot de IA a uma das perguntas colocadas. O estado de saúde do piloto germânico tem sido um dos segredos mais bem guardados na modalidade, não sendo conhecido qual o grau de recuperação do piloto.

O filho de Michael, Mick Schumacher, seguiu as pisadas do pai e conseguiu chegar à Fórmula 1. Depois de duas épocas na Haas, o jovem de 24 anos é agora piloto de reserva na Mercedes e McLaren. O estado de saúde do pai nunca foi abordado em pormenor por Mick nas tradicionais entrevistas e conferências de imprensa. Num documentário da Netflix sobre Michael publicado em 2021, a mulher do piloto, Corinna Schumacher, disse que agora era a vez da família "proteger" o piloto, dizendo que o estado de saúde do antigo campeão está revestido de privacidade.

Schumacher é um dos nomes maiores na história da Fórmula 1, com cinco títulos consecutivos pela Ferrari (entre 2000 e 2004) e dois pela Benetton (em 1994 e 1995). Subiu ao pódio por 155 vezes, com 91 vitórias na carreira que viu 306 corridas na Fórmula 1.