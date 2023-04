Como comprar anchovas boas sem chorar o dinheiro que gastou

As melhores anchovas são aquelas que passaram seis meses dentro da lata ou do frasco.

Falo como alguém que, ao longo da vida, cometeu muitos erros com anchovas. Cada vez que metia o pé na argola, desde aquelas férias adolescentes em Madrid em que fiquei como o Mr Michelin dos pneus, tal era a retenção de água que consegui obter graças a uma barrigada de anchovas da treta num frasquinho muito lindo; cada vez que fazia asneira, sentava-me num degrau húmido e punha-me a dissecar as causas do meu malogro.

Eis as duas causas principais: a forretice e a ignorância.