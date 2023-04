Já sabe como vai celebrar o dia da Terra? Veja aqui algumas opções

“22 de Abril almeja um futuro que valha a pena viver”, lia-se no anúncio publicado no New York Times em 1970, no primeiro Dia da Terra. Milhares de norte-americanos saíram à rua para alertarem a população para as questões ambientais. Este sábado, 53 anos depois, o apelo mantém-se.

Reunimos aqui algumas sugestões para celebrar e pensar no pontinho azul a que chamamos casa, como escreveu Carl Sagan. Neste Dia da Terra de 2023, o Azul tem ainda mais um motivo para comemorar: há precisamente um ano nasceu este projecto que assume como missão colocar a agenda da biodiversidade e da crise climática na primeira linha das atenções e das prioridades dos seus leitores. Hoje é Dia da Terra e o Azul faz um ano.

Activismo climático no cinema

A convite do Batalha Centro de Cinema, a Greve Climática Estudantil do Porto organizou uma programação especial sobre activismo climático. Em exibição vai estar o filme No Ordinary Protest, realizado por Mikhail Karkis, sobre eco feminismo e o poder do activismo e o Bigger Than Us, de Flore Vasseur, um documentário que acompanha uma geração de activistas de 18 a 25 anos. No final da sessão vai decorrer uma conversa com membros da Greve Climática Estudantil do Porto e com o realizador Mikhail Karkis. A entrada é gratuita mediante o levantamento de bilhete no próprio dia.

Celebrar a terra com toda a família

A fundação Calouste Gulbenkian vai ter, este sábado, actividades de entrada gratuita para crianças a partir dos três anos, jovens e adultos que passam por actividades educativas sobre plantas comestíveis e medicinais a conversas sobre o papel das instituições democráticas na preservação do ambiente. Este ano, as comemorações saem porta fora, com actividades na Praça do Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica. Das 10h às 19h, vão estar a decorrer nos vários espaços da Fundação oficinas criativas, conversas, filmes, concertos, performances, danças, mostras de experiências científicas e actividades de bioblitz e garden sketching. Pode consultar aqui o programa completo.

"Maior recolha de beatas do mundo"

Andreas Noe, responsável pelo The Trash Traveler, recolheu mais de 1.1 milhões de beatas de cigarros por todo o país em 2021. Este ano, para celebrar o Dia da Terra, convidou toda a gente que quisesse a apanhar e enviar-lhe beatas do chão, durante a semana de 15 a 22 de Abril. Este domingo, dia 23 de Abril, pelas 14h no Parque das Nações, em Lisboa, vai fazer "uma grande montanha de beatas" com o lixo apanhado.

Foto Numa das etapas da Caminhada das Beatas THE TRASH TRAVELER

"Radicais do tricô"

A campanha Linha Vermelha, um grupo que tricota a lã vermelha em simbolismo do limite de aquecimento de 1.5ºC reúne-se no Dia da Terra. No jardim das ondas, perto do Oceanário de Lisboa, às 15h juntam-se estudantes, professores, artistas, desempregados, precários de várias e idades e género preocupados com a crise climática e com gosto pelo tricô. Entre 2017 e 2021 já tricotaram 1200 metros de linha vermelha, e é para continuar. Deixam o convite no Facebook tranquilizando quem não souber tricotar: "Nós ensinamos."

Cada conto a pensar na Terra

A Câmara Municipal de Gaia organizou ateliês no Parque Biológico de Gaia abertos a toda a população: "Contos para pensar a Terra", orientado por Virgínia Millefiori e "Contos na Natureza", por Kiara Terra. É obrigatório inscrever-se no dia, antes das respectivas actividades, na recepção do Parque Biológico.

Por uma praia mais limpa

As entidades, juntas de freguesias e associações da Póvoa de Varzim juntaram-se para organizar uma mega limpeza da praia. O convite é para toda a população. Pode juntar-se à iniciativa às 9h no dia 22 de Abril. Para mais detalhes sobre pontos de encontro consulte aqui.