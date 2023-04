Serão Matthew McConaughey e Woody Harrelson irmãos? Nenhum desmente possibilidade

São várias as semelhanças entre os dois actores e, agora, estão prestes a contracenarem em Brother From Another Mother (Apple TV+). Na vida real, os dois admitem que a realidade pode igualar a ficção.

Depois de terem contracenado em True Detective, Matthew McConaughey (O Clube de Dallas) e Woody Harrelson (Larry Flynt) vão voltar a partilhar o protagonismo na série cómica Brother From Another Mother, a ser disponibilizada pela Apple TV+, que em português poderia intitular-se Irmão de Outra Mãe.

Matthew McConaughey revelou, recentemente, numa conversa no podcast de Kelly Ripa, Let's Talk Off Camera, que há uma hipótese de os dois serem mesmo irmãos de uma outra mãe. Isto porque, explicou o texano de 53 anos, a sua mãe levantou questões sobre se o homem a quem o actor chamou toda a vida de pai, e que morreu em 1992, seria de facto o progenitor biológico.

Tudo terá começado num encontro, numas férias na Grécia, em que estavam presentes McConaughey, a mãe, Mary Kathlene McCabe, e o amigo Woody Harrelson. Os dois actores terão começado a falar sobre as suas parecenças e de como, por vezes, eram confundidos pelos próprios familiares. Nessa altura, contou McConaughey, houve uma interrupção: “'Woody, eu conhecia o seu pai”, recordou ouvir a mãe dizer.

O actor, que recebeu um Óscar como Ron Woodroof no drama biográfico O Clube de Dallas (2013), disse que a mãe não desenvolveu sobre como conheceu o pai de Woody Harrelson, mas que as reticências deixadas no ar foram suspeitas.

Nesta semana, no The Late Show With Stephen Colbert, Woody Harrelson corroborou a história, sublinhando o que o deixou com a pulga atrás da orelha: “Foram as elipses que achei um pouco preocupantes... ou interessantes.” Mais: Harrelson, que começou a dar os primeiros passos para a fama na icónica sitcom Cheers, Aquele Bar, analisou a cronologia e concluiu que a hipótese de ele e McConaughey serem filhos do mesmo pai não é descabida.

“No ano em que o Matthew nasceu, nove meses antes, [Mary Kathlene McCabe] estava a dar um tempo ao seu relacionamento com o suposto pai dele", o que coincidiu com um período em que o pai de Harrelson estava no Texas.

Charles Harrelson (1938-2007) foi um assassino profissional ligado ao crime organizado, relacionado com uma série de homicídios, tendo sido condenado pela primeira vez em 1973 pelo assassinato de um produtor de cereais, em 1968. Em 1981, foi libertado, mas viria a ser condenado a prisão perpétua pelo homicídio de John H. Wood Jr., o primeiro juiz federal a ser assassinado no século XX.

Matthew McConaughey nasceu a 4 de Novembro de 1969, o que significa que a concepção terá ocorrido entre 25 de Janeiro e 25 de Fevereiro desse ano. Já o homicídio encomendado de Sam Degelia foi cumprido a 6 de Julho de 1968, encontrando-se registos de que Charles Harrelson foi detido alguns meses depois. Mas, a fazer crer na The Associated Press, isso terá acontecido quando Woody ainda tinha 7 anos, o que deixa uma curta margem para o encontro entre o pai de um e a mãe de outro.

Apesar da fraca probabilidade, os dois parecem dispostos a submeterem-se a um teste de ADN. O resultado até pode mostrar que não são irmãos de outra mãe, mas o tempo de antena concedido ao programa Brother From Another Mother, ainda sem data anunciada de estreia, poderá dar os seus frutos em audiências.