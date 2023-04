Recado aos pais que sofrem de ansiedade por deixar os filhos sós

Querida Mãe,

Enquanto saía do aeroporto, depois de ter deixado as minhas filhas de 12 anos, para partirem numa viagem com a tia, e sem mim, não senti uma migalhinha que fosse de aflição, ou preocupação. Pelo contrário, só orgulho por elas, mas acima de tudo uma vontade gigante de telefonar a todas as mães do mundo que neste momento estão sentadas numa festa de anos de crianças porque o/a filho/a não as deixou ir embora; a todas as mães que se levantaram à meia-noite para ir buscar um dos miúdos a casa de uma amiga, porque ficou subitamente com insuportáveis saudades; a todas as mães que estão a cravar as unhas na palma da mão para não chorar quando à sua volta comentam “Esse é mesmo agarradinho às saias da mãe"!

E, também, de ligar aos pais que têm filhos mais ansiosos e que acordam 20 vezes à noite só para confirmar que não estão sozinhos; pais que tinham tudo combinado para um cinema, mas que não conseguiram ir porque a angústia de um deles era tal que a própria babysitter se recusou a ficar.

A todos esses pais queria dizer:

Juro que tudo isso vai passar. Continuem a tentar, lentamente, continuem a aproveitar as oportunidades, mas não se aflijam, porque não estão a fazer nada de mal quando decidem (ou desistem) de forçar, recompensar ou castigar os vossos filhos que têm dificuldade em separar-se de vocês.

Procurem ajuda profissional se essa angústia de separação causar um enorme transtorno e sofrimento à própria criança que, muitas vezes, é a primeira a querer conseguir ultrapassar o obstáculo, mas não se culpem.

E não sucumbam ao desespero de pensar que vai ser sempre assim. Digo-lhes eu que passei anos nessas situações (e, por vezes, ainda passo), mas que agora estou a deixar as minhas filhas no aeroporto para uma viagem sem mim, sem lágrimas, nem desesperos, só com entusiasmo e alegria!

Querida Ana,

Espero que esta tua carta chegue a esses pais, porque precisam tanto de a ler.

Só confiamos nos conselhos de quem passou pelo mesmo do que nós, e já vai mais à frente no caminho. Por muito paleio que exista em redor da parentalidade, continuamos a imaginar que as crianças são todas iguais, iguais às nossas, claro. E, invariavelmente, que as nossas receitas servem a todas.

Se tivéssemos mais confiança no nosso trabalho, seriamos mais capazes de dar tempo ao tempo.

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.