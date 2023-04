Seu Jorge dá vida a Pixinguinha num filme com primeira exibição no Porto

O cantor e actor brasileiro Seu Jorge pode ser visto por estes dias em Portugal no palco, a cantar Tom Jobim, e na tela do Trindade, a dar vida a outro génio da música brasileira, Pixinguinha.

Num momento em que o conhecido cantor e compositor brasileiro está de volta aos palcos portugueses com o espectáculo Seu Jorge & Daniel Jobim cantam Tom Jobim, com sessões marcadas para Lisboa (Altice Arena, dia 21, às 22h) e Guimarães (Multiusos, dia 22, 22h), é apresentado no Porto, numa sessão especial, o filme Pixinguinha – Um Homem Carinhoso, realizado por Denise Saraceni e produzido por Carlos Moletta. É, na prática, uma antestreia, embora o filme, estreado no Brasil em 2021, não tenha data de estreia comercial em Portugal.