Chanceler alemão admite que se não houvesse covid, TAP já seria da Lufthansa

O chanceler alemão Olaf Scholz admitiu nesta quarta-feira à tarde que se não tivesse havido uma pandemia de covid-19, "se calhar" a TAP já teria mesmo sido comprada pela Lufthansa. O líder alemão admitiu que "o interesse da Lufthansa na TAP não é de ontem e que se não houvesse covid se calhar tinha-se consumado", realçou que existe "complementaridade" entre os serviços de transporte aéreo das duas companhias e, para a empresa alemã o hub que existe em Lisboa é um bom "recurso".

Olaf Scholz falava aos jornalistas ao lado de António Costa, no final da reunião de hora e meia na residência oficial do primeiro-ministro, em que os dois terão abordado o tema da reprivatização da TAP, mas também as relações económicas entre os dois países, as questões financeiras europeias, a estratégia energética e a situação da guerra na Ucrânia.

Pouco antes, o primeiro-ministro português dera o mote: lembrou que "o interesse da Lufthansa não é recente" uma vez que a transportadora alemã "já esteve em negociações com o accionista privado para tomar uma posição" há uns anos. Agora, nas pré-consultas ao mercado feitas no âmbito da preparação do processo de reprivatização, "várias empresas manifestaram interesse, entre elas a Lufthansa", assinalou António Costa. "Temos que assegurar um processo transparente onde todos partem em posição de igualdade (...) O processo negocial permitirá decidir quem chega à meta", realçou o primeiro-ministro.

"Mas, obviamente, a Lufthansa é muito bem-vinda. É uma grande companhia aérea, tem uma estratégia de grande complementaridade relativamente ao hub da TAP", apontou.

Ainda a propósito da TAP, Costa foi questionado sobre o parecer de fundamentação da demissão da ex-CEO que o PSD exige que seja enviado ao Parlamento, mas recusou fazer comentários sobre a comissão de inquérito e disse que o Governo tem cumprido o seu "dever de transparência" de explicar a decisão.

António Costa e Olaf Scholz falaram em uníssono de vários temas, mas se o primeiro-ministro insistiu na defesa de um novo mecanismo europeu permanente de resposta a crises, já o chanceler ficou-se pela defesa do fundo de recuperação europeia e outros instrumentos já existentes, lembrando que ainda não se usou todo o fundo do PRR. "Temos que continuar este caminho até que haja finanças sãs", defendeu, elogiando: "Portugal foi um país que fez um enorme esforço de consolidação das suas finanças."

Numa expressão de sintonia, o primeiro-ministro português elogiou as propostas da Alemanha e da Comissão Europeia para a revisão do pacto de estabilidade. "Vão no sentido de termos regras mais realistas e efectivas", defendeu Costa. "A trajectória de redução da dívida portuguesa cumpre as regras actuais da UE e as novas propostas", fez questão de realçar. "Tendo em conta a experiência do passado, as regras realistas têm maior efeito nos mercados porque são mais credíveis", disse Costa

Mas fez questão de avisar ser preciso que "não tenham efeito contraproducente no crescimento da economia" ao ponto de gerarem recessões "que só dificultam o objectivo final de redução da dívida". E puxou os louros à sua política, dizendo que Portugal foi um exemplo de redução do peso da dívida no rácio do PIB, fruto do crescimento económico.

A questão da guerra na Ucrânia não poderia faltar, nem o passo em frente: os esforços para os países europeus dependerem cada vez menos de outros em termos energéticos. Costa elogiou a rapidez alemã para encontrar alternativa ao gás russo e assinalou o "empenho pessoal" de Olaf Scholz para desbloquear a construção de novas interconexões de electricidade e gás para o centro de Europa. "A Alemanha é uma peça importante nesta estratégia de criação de um corredor verde com base no hidrogénio", apontou Costa, lamentando as dificuldades causadas por não se poder partilhar a infra-estrutura para transportar o hidrogénio verde em conjunto com o gás.