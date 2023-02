Maioria defende privatização da TAP

Sondagem do Cesop mostra que 61% dos inquiridos consideram que a TAP não deve continuar nas mãos do Estado.

A TAP deve ser privatizada, de acordo com 61% dos inquiridos no âmbito de uma sondagem feita pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop), da Universidade Católica, para o PÚBLICO, RTP e Antena 1. Dos inquiridos, apenas 27% defenderam que o melhor para o país era ter a TAP como empresa pública, e outros 12% não responderam ou não sabem.

Depois de ter sido privatizada em 2015, num processo que foi reformulado em 2016, com o Estado a garantir 50% da TAP, a intervenção estatal que se iniciou na sequência dos impactos da pandemia de covid-19 em 2020 fez com que a empresa voltasse a ser 100% estatal, aplicando 3200 milhões de euros e afastando os privados.

O Governo já afirmou que vai voltar a alienar parte do capital da companhia aérea, faltando saber ainda qual a percentagem que será colocada à venda. No início deste mês, o ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que ia apresentar “em breve” ao Conselho de Ministros “o arranque do processo de privatização da TAP".

Dias antes, o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, tinha adiantado que havia “boas expectativas” quanto à conclusão do processo. A Lufthansa e Air France-KLM estão no grupo de potenciais interessados, tal como a IAG, que detém a Iberia e a British Airways, mas a proximidade do hub de Madrid e a recente aquisição da Air Europa podem arrefecer uma candidatura deste grupo.

A sondagem do Cesop tinha ainda uma pergunta sobre o desempenho de várias personalidades no que toca à gestão do caso TAP (onde se insere a polémica da indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora Alexandra Reis), tendo todos os intervenientes tido uma avaliação negativa.

Numa escala de 0 a 20 relativamente à gestão da TAP, o primeiro-ministro, António Costa, foi classificado com uma avaliação média de 7,5, acima dos 7,1 do ministro Fernando Medina e dos 6,4 do ex-ministro das Infra-Estruturas Pedro Nuno Santos, que saiu do executivo na sequência do caso Alexandra Reis. A pior nota foi para a administração da TAP, liderada por Christine Ourmières-Widener, com 5,6.