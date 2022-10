Costa quer apoiar factura energética das empresas com 12 mil milhões da dívida comum por usar no PRR

O primeiro-ministro defendeu nesta quarta-feira, no debate parlamentar para preparar o Conselho Europeu desta semana, a necessidade de se criar “um mecanismo permanente de resposta à crise” e de se alterarem os critérios de elegibilidade do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para que Portugal possa usar 12 mil milhões de euros de empréstimos ainda não utilizados para apoiar as empresas face à escalada dos preços da energia.

“Espero que a UE perceba que as crises não são permanentes, mas são recorrentes e, por isso, devemos ter um mecanismo permanente de resposta à crise e não estar a criar para cada crise um mecanismo transitório”, afirmou.

António Costa reforçou, por isso, uma proposta que já tinha feito na semana passada e na cimeira de Praga há duas semanas para que os Estados-membros possam destinar os mais de 200 mil milhões de euros de dívida pública emitida que não estão a ser utilizados para apoios às empresas “utilizadoras intensivas de energia” no âmbito do Next Generation EU. Uma sugestão que, referiu, tem o benefício de não exigir “a nova emissão de dívida”.

Em Portugal, caso se aumentassem as elegibilidades deste mecanismo, o Governo poderia alocar, através do PRR, 12 mil milhões de euros de empréstimos em apoios às empresas “em risco de parar”, declarou o líder do executivo. O bolo para empréstimos a Portugal era de 15 mil milhões, mas apenas foi usada uma fatia de 3000 milhões para a área da habitação. A intenção de António Costa é que se possa mudar as regras da elegibilidade para se poder canalizar esse dinheiro que está parado para áreas onde é realmente necessário.

O Conselho Europeu que se realiza esta quinta e sexta-feira vai centrar-se num pacote de medidas da Comissão Europeia, apresentadas esta terça-feira, que prevê a criação de uma plataforma de compras conjuntas entre os países europeus, a generalização ao mercado europeu do mecanismo ibérico e a fixação do tecto do preço do gás importado da União Europeia (UE).

O primeiro-ministro considerou que o pacote de respostas da comissão tem “elementos bastantes positivos” que vão ao encontro da posição de Portugal, defendendo que “nenhuma medida será eficaz sem o mercado europeu”.

Em particular, no que diz respeito à criação de uma plataforma de compras conjuntas, que Costa defende ser “absolutamente essencial” num momento em que “há quebra de abastecimento” e que, apontou, não só permitiria aos Estados-membros “ganhar peso negocial, eliminando a concorrência”, como aumentar as reservas de energia para o Inverno de 2024 e seguintes.

O líder do executivo defendeu também a necessidade de se "rever os mecanismos de fixação” dos preços da energia para pôr fim “ao regime marginalista”, mas deixou uma ressalva quanto à generalização do mecanismo ibérico ao mercado europeu, que diz ser “uma boa medida transitória”.