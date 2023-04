António Costa desvaloriza polémicas mas adia privatização da TAP

Em Setembro do ano passado, António Costa prometia que a privatização da TAP estaria feita no prazo de um ano, mas agora o cenário já não é esse: o primeiro-ministro admitiu nesta sexta-feira que a reprivatização da companhia aérea não estará concluída até ao final deste ano.

Em declarações aos jornalistas no final de um evento público com a Repsol, o líder do Governo disse que "muito brevemente o conselho de ministros aprovará a declaração para desencadear o processo de avaliação" da companhia que depois levará ao processo de reprivatização. Mas admitiu não poder garantir que "seja até ao final do ano".

Até porque convém não mostrar desespero: "Em regra, a pressa é má conselheira. Não devemos dar um sinal aos mercados de que estamos excessivamente apressados, porque senão não temos as melhores condições no processo de reprivatização", admitiu o primeiro-ministro.

Actualmente há uma empresa de consultoria internacional a fazer prospecção de mercado e "há empresas com interesse em estudar o caso TAP e a integração da companhia" na respectiva estratégia, descreveu António Costa, vincando que a futura proprietária terá que assegurar a manutenção do hub estratégico em Portugal de ligação atlântica e com África.

Sobre as polémicas em torno da comissão parlamentar de inquérito, o primeiro-ministro voltou a insistir na ideia de que este é "o tempo" dos deputados e o Parlamento, cuja comissão de inquérito deve "apurar toda a verdade" e só depois se tirarão ilações.

Também desvalorizou as críticas sobre a reunião de preparação da audição da ex-CEO da TAP com elementos do Governo e o deputado do PS Carlos Pereira na véspera de Christine Ourmières-Widener ser escrutinada na Comissão de Economia. Disse não ter tido conhecimento prévio do encontro mas realçou que nos quatro anos em que foi secretário de Estado e depois ministro dos Assuntos Parlamentares "era muito frequente haver reuniões de preparação de audições".