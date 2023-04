Chumbada proposta de Moedas para o Alojamento Local

A proposta da presidência da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para fazer alterações às regras ao Alojamento Local (AL) foi chumbada nesta quarta-feira em reunião de executivo pelos partidos da oposição, que viram uma sua proposta aprovada.

A proposta subscrita pelos vereadores do PS, BE, Livre e Cidadãos por Lisboa foi votada em alternativa à proposta do executivo de Carlos Moedas durante a discussão do Regulamento do Alojamento Local e foi aprovada com oito votos a favor, com sete contra (dos Novos Tempos, que forma o executivo) e a abstenção dos vereadores do PCP.

A proposta do executivo camarário previa limites ao AL definidos pelas fronteiras das freguesias, embora a última palavra coubesse sempre à CML. Surgiu na sequência do relatório de caracterização e monitorização do sector por realizado pela autarquia e tinha como maior novidade a mudança para uma monitorização baseada nos limites das freguesias, ao invés das zonas turísticas homogéneas, como vinha sendo feito até agora. Além disso, as juntas de freguesia passavam a estar envolvidas na supervisão e na emissão de pareceres não vinculativos na atribuição de autorizações excepcionais.

Os vereadores do PS emitiram, entretanto, um comunicado em que afirmam que “não faz qualquer sentido aprovar um novo regulamento quando a Carta Municipal de Habitação definirá as carências habitacionais em Lisboa e as intervenções a desenvolver pela CML para inverter a gentrificação na cidade”, e, “enquanto, a Assembleia da República tem em discussão um novo quadro legislativo para o Alojamento Local que reforçará o quadro de competências dos municípios”. Facto que, acrescentam, “obrigaria a CML a alterar o arremedo de regulamento”, que Carlos Moedas apresentou nesta quarta-feira, “dois ou três meses depois deste entrar em vigor”.

“Não vale a pena andar a brincar aos regulamentos, sabendo que qualquer mudança neste momento será letra morta umas semanas depois, introduzindo instabilidade adicional numa matéria sensível, apenas para Carlos Moedas fazer mais um número político e dizer que está preocupado com o investimento imobiliário”, salienta ainda a nota dos socialistas.

Recordam também que “Lisboa não emite licenças de Alojamento Local em 15 das 24 freguesias de Lisboa, uma suspensão que contou sempre com a oposição e voto vencido de Carlos Moedas, não existindo por isso qualquer efeito negativo pela discussão do Regulamento ser feita após a aprovação da Carta Municipal de Habitação”.

Por isso, dizem que “a prioridade actual deve ser manter a suspensão de novas licenças de Alojamento Local, que afecta neste momento 15 das 24 freguesias da cidade, garantindo que não há qualquer vazio entre a promulgação da legislação sobre Alojamento Local e as medidas de suspensão que estão em vigor em Lisboa”.