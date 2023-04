CP fecha 2022 com os primeiros lucros da sua história

Aplicação do Contrato de Serviço Público permitiu à empresa ter resultados líquidos de oito milhões de euros no ano passado.

Pela primeira na sua história, a CP – Comboios de Portugal fecha o seu balanço anual com resultados líquidos positivos, neste caso de oito milhões de euros, em 2022. Uma consequência directa da aplicação do Contrato de Serviço Público assinado entre a empresa e o Estado que a compensa pelos serviços que dão prejuízo. Para o ano passado, e de acordo com o documento assinado em 2019, com pompa e circunstância, na estação do Rossio, a indemnização compensatória prevista era de 85,3 milhões de euros.