É oficial: Índia é o país mais populoso do mundo

A Índia ultrapassou oficialmente a China e é, agora, o país mais populoso do mundo, segundo os dados das Nações Unidas. A previsão estava traçada há vários meses e é preciso ler as letras pequenas que indicam tratar-se apenas de estimativas, mas facto é que, no relatório sobre o estado da população mundial relativo a 2023, publicado esta quarta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), a Índia surge na tabela com 1428 milhões de habitantes, ultrapassando pela primeira vez a China, que conta agora 1425 milhões de pessoas.

O relatório anual do FNUAP é este ano dedicado às crescentes “ansiedades populacionais”, espoletadas em particular pelo recente marco de oito mil milhões de habitantes, atingido em Novembro do ano passado. O relatório intitulado Oito mil milhões de vidas, infinitas possibilidades deixa, aliás, um alerta: muitos países ainda “procuram soluções demográficas, em vez de procurar responder aos desafios criados pelas mudanças demográficas” e dar condições às pessoas para que realizem os seus desejos de fertilidade, com particular enfoque nas mulheres.

Como o PÚBLICO noticiou há uma semana, a transição da China para a Índia de país com mais população tem sido esperada há muito tempo, mas “é impossível saber a data certa para esta transição, tendo em conta as limitações de dados disponíveis”, de acordo com uma resposta da secção de Estimativas e Projecção Populacional do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais (UNDESA).

Na China, os censos mais recentes foram realizados em Novembro de 2020, mas já passou mais de uma década desde o mais recente recenseamento da Índia. Os censos da Índia previstos para 2021 foram adiados devido a desafios associados à pandemia da covid-19, estando agora agendados para 2024.

Para “estimar e projectar” a actual dimensão das populações da Índia e da China tantos anos depois dos seus últimos censos, “as Nações Unidas apoiam-se em informações sobre os níveis e tendências de fertilidade, mortalidade e migrações internacionais obtidas de registos de nascimento e óbito, inquéritos e dados administrativos”, explica o organismo em resposta ao PÚBLICO.

“A incerteza associada às estimativas e projecções implica que a data em que se espera que a Índia ultrapasse a China em dimensão populacional seja aproximada e sujeita a revisão à medida que mais dados se tornam disponíveis”, explica a UNDESA.