Do que precisamos para ter oito mil milhões de pessoas a viver com dignidade?

Esta terça-feira, as Nações Unidas estimam que a população mundial tenha chegado a um novo patamar: oito mil milhões de habitantes.

Neste P24 descobrimos como é que o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) olha para este número e as suas implicações, numa conversa com Mónica Ferro, directora do escritório do FNUAP em Genebra.

Nos últimos dias, o PÚBLICO tem lançado uma série de trabalhos que analisam as últimas décadas e séculos, à procura de contexto sobre como chegamos a este número e como o planeta vai aguentar este crescimento da população. Nesta conversa, fazemos uma espécie de zoom in: por detrás destes grandes números estão pessoas que decidiram (ou não) ter filhos nas condições em que se encontram.

Na edição de 2018 do relatório anual O Estado da População Mundial, uma das conclusões ilustrava as diferentes velocidades que se vivem por todo o mundo em termos de crescimento populacional: “Ninguém tem o número de filhos que queria ter.”

