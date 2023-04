Carlos III é duas vezes mais rico do que Isabel II, diz lista de fortunas britânicas

Só é rei há pouco mais de seis meses, mas já acumula uma fortuna de mais de 680 milhões de euros. Carlos III é duas vezes mais rico do que a mãe Isabel II, sobretudo graças a investimentos empresariais que tem feito nas últimas décadas, avança o jornal britânico The Sunday Times, na lista anual da riqueza no Reino Unido.

Na última edição da The Sunday Times Rich List, a lista elaborada desde 1989, Isabel II ainda era viva. Então a fortuna da monarca era estimada em 370 milhões de libras — cerca de 429 milhões de euros. Não é uma fortuna modesta, mas bem mais reduzida do que a do filho. Estima-se que o novo rei britânico acumule 600 milhões de libras na fortuna pessoal.

Terá sido depois do divórcio da princesa Diana, em 1996, que Carlos começou a reconstruir a fortuna, recorda um antigo assessor do então príncipe de Gales ao Sunday Times — a separação ter-lhe-á custado 17 milhões de libras. Parte desses lucros vinham do ducado de Cornualha. “Foi prudente manter parte do dinheiro do ducado. Não são grandes somas de dinheiro, são várias dezenas de milhões, mas não mais do que isso”, avança o assessor não identificado.

Ainda que se diga que parte da fortuna do filho de Isabel II vem de Camila, duquesa de Cornualha, o assessor assegura que tal não é verdade. Foi sobretudo a atitude de poupança de Carlos III, que contribuiu para a construção deste “pé-de-meia”. Por exemplo, o soberano não se importa se usar sapatos ou roupas que já têm vários anos, também em nome do ambiente. “Sou daquelas pessoas que odeia pôr coisas for. Prefiro guardar as roupas e remendá-las, se for preciso, do que abandoná-las”, disse, em 2020, à Vogue, quando foi eleito o britânico com mais estilo.

Também são conhecidos outros hábitos de poupança, como apagar as luzes, contava Harry no documentário Prince, Son and Heir: Charles at 70, quando o então herdeiro do trono celebrou 70 anos. “Ele é tão inflexível com a questão de apagar as luzes que é algo que também eu estou agora obcecado.”

Apesar da fortuna alargada, Carlos não vai integrar a lista principal dos 250 britânicos mais ricos (fica na lista até 350) — o documento oficial só deverá sair em Maio. Contudo, é mais rico do que outros astros britânicos, como o casal Beckham ou Elton John. Os primeiros dados divulgados dão conta que os ingleses mais ricos são os irmãos Hinduja, do sector de investimentos, a somar quase 29.000 milhões de libras — praticamente 33.000 milhões de euros.

Um homem de negócios

Mas além de poupado, Carlos é também um homem de negócios e colhe agora frutos de investimentos feitos há décadas. É o caso da Duchy Originals, a empresa criada em 1990, para vender produtos semeados na sua propriedade favorita, Highgrove, disponíveis em lojas como a gigante Harrods.

Mais tarde, também se aventurou no mercado imobiliário, na expansão urbana de Poundbury, nos arredores de Dorchester, Dorset. Com Carlos na liderança, o Ducado de Cornulha, aumento os lucros em 42,6% durante a década entre 2012 e 2022. De acordo com o mesmo jornal britânico, as propriedades mais rentáveis para o rei são a residência de Sandringham, em Norfolk, e o Castelo de Balmoral, na Escócia.

Sandringham, onde a família passa tipicamente o Natal, está nas mãos dos Windsor há mais de 160 anos e ocupa 81 mil metros quadrados, com 300 edifícios, incluindo a mansão. Na propriedade são produzidas macieiras para a empresa Sandringham Apple Juice. Também é possível conhecer a propriedade em vários modelos de visita, incluindo um passeio de jipe que custa a partir de 160 libras por pessoa (181 euros) ou um chá de tarde (30 libras).

As duas residências pertenciam à fortuna pessoal de Isabel II, mas fazem parte da herança que passa de monarca para monarca. Como tal, Carlos recebeu Sandringham e Balmoral sem ter de pagar quaisquer impostos. Desconhece-se, contudo, quanto é que o novo soberano terá herdado do pai, o príncipe Filipa, cujo testamento permanece na privacidade da família.

Por estes dias, o Reino Unido prepara-se para a coroação de Carlos e Camila, agendada para 6 de Maio, na Abadia de Westminster, em Londres. Depois de meses de especulação, soube-se que o príncipe Harry estará presente na cerimónia, ainda que sem a mulher Meghan. Será a primeira vez que o duque de Sussex estará com a família depois da publicação do polémico livros de memórias, Na Sombra, onde lança farpas ao irmão, William, e ao próprio pai.