Aniversário do Azul é dedicado às zonas costeiras e adaptação na crise climática

O Azul faz um ano a 22 de Abril. Conferência internacional sobre desafios nas cidades costeiras acontece a 12 de Maio, no Porto, com encerramento de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Azul – o projecto do PÚBLICO dedicado à cobertura jornalística da crise climática, ambiente, biodiversidade e sustentabilidade – celebra o seu primeiro aniversário a 22 de Abril, dia da Terra. Para assinalar a data, o Azul terá uma série de trabalhos e reportagens dedicados às zonas costeiras de Portugal, focando-se na subida do mar e erosão costeira, tentando fazer um diagnóstico do estado actual da costa portuguesa e das soluções que existem para responder a este desafio num contexto de alterações climáticas.

Os trabalhos do aniversário começarão a ser publicados na segunda-feira, dia 17 de Abril, com uma grande infografia sobre os desafios da subida do nível médio das águas do mar, da intrusão salina e da erosão costeira em plena crise climática. Até dia 12 de Maio, dia da conferência internacional do Azul que tem como tema As cidades costeiras e a crise climática: entre a ameaça e a adaptação, serão publicadas reportagens em várias zonas costeiras de Portugal, fazendo uma análise destas ameaças que se agravam com as alterações climáticas.

A conferência do Azul decorrerá a 12 de Maio, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Serão debatidas as ameaças, a adaptação e as políticas das cidades costeiras à crise climática. A conferência contará com as participações de Miguel Miranda (IPMA), João Morais Mourato (ICS), Helena Freitas (Fundação de Serralves/Universidade de Coimbra), Ana Trigo Morais (Sociedade Ponto Verde), Robert Nicholls (Universidade de East Anglia, RU, que fará um key note speech), Nuno Ferrand (Biopolis, Universidade do Porto), Helena Monteiro (ONU), Rogério Campos Henriques (CEO Fidelidade), Fernando Leite (Lipor), Teresa Calix (Universidade do Porto), Luísa Hopper (Fundação Calouste Gulbenkian), Elisa Ferreira (comissária europeia), Rui Moreira (presidente da Câmara do Porto), Axel Schmidt Grael (prefeito de Niterói), Milca Caquesse (administradora municipal de Luanda) e Abel Caballero (alcalde de Vigo). O encerramento será feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Foto O lançamento do Azul em Abril de 2022, no Porto Nelson Garrido

A conferência será antecedida por um dia dedicado a workshops, que ainda serão divulgados e que requerem inscrição obrigatória. Decorrerão também no Porto, a 11 de Maio.

O PÚBLICO é o primeiro e único jornal com uma equipa inteiramente dedicada à urgência da crise climática. O projecto nasceu a 22 de Abril de 2022 e conta com o apoio de parceiros – a Fundação Calouste Gulbenkian, o centro de investigação Biopolis, a Sociedade Ponto Verde e a Lipor – que permitem que o conteúdo do Azul seja de livre acesso, mediante registo gratuito no site do PÚBLICO. Ao longo deste primeiro ano, o Azul publicou centenas de notícias de última hora, reportagens, infografias, vídeos e artigos multimédia, conseguindo alcançar mais de 3,4 milhões de leitores.