Nova lei na Hungria permite denunciar pessoas LGBTQ de forma anónima

O Parlamento húngaro aprovou esta semana uma lei que permite aos cidadãos denunciar às autoridades famílias LGBTQ, considerando que estas põem em causa "o papel constitucionalmente reconhecido do casamento e da família".

Viktor Orbán ocupa o cargo de primeiro-ministro da Hungria desde 2010 e tem feito da promulgação de leis anti-LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, trans e queer) uma bandeira da sua governação. Desta vez, o Governo alega a protecção do casamento tal como está consagrado na Constituição da Hungria, que o define como a união "entre um homem e uma mulher".

Os cidadãos húngaros passam agora a estar autorizados a alertar as autoridades, mesmo que de forma anónima, para comportamentos que considerem violar "o papel do casamento e da família" reconhecido pela Constituição.

Caso tenham filhos, a lei especifica que "a mãe é uma mulher, e o pai é um homem", e que casais homossexuais ameaçam o direito das crianças "à identidade correspondente ao seu sexo à nascença", segundo cita a estação norte-americana Bloomberg.

O Governo húngaro, com maioria absoluta do Fidesz, partido conservador e ultranacionalista liderado por Orbán há praticamente 30 anos (excepto entre 2000 e 2003), limitou ainda as referências a pessoas LGBTQ nas escolas — medidas que relembram as leis anti-LGBTQ implementadas por Moscovo em 2013.

Em 2021, foi aprovado um diploma que proibiu a "divulgação ou promoção da sexualidade, da mudança de sexo ou da homossexualidade" a jovens menores de 18 anos, e que agravou as penas para o crime de pedofilia (numa tentativa de associar este crime à comunidade LGBTQ). Em 2020, foi expressamente proibida a adopção de crianças por casais do mesmo sexo.

Pelas restrições aos direitos da comunidade LGBTQ, mas também da população migrante, das mulheres, da independência judicial, dos órgãos de comunicação social e das escolas, a Comissão Europeia decidiu cortar o financiamento a Budapeste em milhares de milhões de euros, face ao "desagrado dos Estados-membros da UE perante o Governo de Orbán e as suas sucessivas violações democráticas".