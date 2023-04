Filipe Ferreira, um chef de tempero português à conquista do Brasil

As apresentações ficam feitas assim que a porta se abre e ainda antes de começarmos a pisar o chão em calçada portuguesa. Um grande coração de Viana faz as honras da casa, assumindo lugar de destaque entre mais umas quantas referências portuguesas — galos de Barcelos, claro está, e uma evocação de Fernando Pessoa. É uma casa portuguesa, com certeza, em pleno Bairro da Boa Viagem, na cidade do Recife, Brasil, onde, à boa maneira lusitana, o bacalhau é rei. O seu mentor é um minhoto, natural de Darque, Viana do Castelo, que há 20 anos ousou atravessar o Atlântico para prosseguir a sua carreira na área da restauração. Hoje, não só dá corpo e alma ao Restaurante Filipe, na capital pernambucana, como também já fez chegar a sua cozinha à cidade de São Paulo. E não quer ficar por aqui.

