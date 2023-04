Sobre Carris. Carlos Fernandes: “O calendário do Ferrovia 2020 não foi ambicioso, foi um tiro ao lado”

Num episódio gravado no Centro de Controlo Operacional de Lisboa (CCO), ouvimos Carlos Fernandes, vice-presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal desde 2016, tendo a "pasta" do transporte ferroviário. Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e com um mestrado em Transportes pela mesma instituição, Carlos Fernandes foi também o rosto por detrás da RAVE, responsável pela anterior vida da alta velocidade ferroviária em Portugal.​

