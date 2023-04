Estudantes lançam app de boleias para a comunidade universitária do Porto

Chama-se Ushare by AEFEP e é a mais recente aplicação criada a pensar em todos os estudantes e membros da comunidade académica que não conseguem apanhar o último transporte público do dia.

A app, que foi desenvolvida pela associação de estudantes da Faculdade de Economia do Porto (FEP) em parceria com a júnior empresa da Faculdade de Engenharia do Porto (JuniFEUP) é gratuita e já está disponível na Google Play Store e App Store.

Para a usar é preciso ter um email institucional da faculdade. Depois, é só pesquisar o ponto de partida e destino e escolher a boleia mais conveniente.

Além de facilitar a vida às cerca de 40 mil pessoas do meio académico do Porto, a UShare é também uma forma de renovar o “antigo hábito da FEP” das boleias FEPianas, combinadas entre estudantes através de uma página no Facebook.

A aplicação ajuda a reduzir o tempo de viagem e os custos, que são divididos entre os vários passageiros, o que significa que a boleia fica mais barata se forem mais pessoas no carro. A par disto, é uma forma de conhecerem novas pessoas do meio académico. “A aplicação UShare By AEFEP é reflexo do compromisso da AEFEP com a sustentabilidade ambiental”, destaca Francisco Porto Fernandes, presidente da associação de estudantes, no comunicado enviado ao P3.

“Acreditamos que esta app será uma excelente forma de integração dos estudantes de primeiro ano da faculdade, por exemplo, alguns dos quais deslocados e por vezes com dificuldade em conhecer outros estudantes”, salienta Francisco Fernandes, acrescentando que o sistema de boleias é organizado e “seguro”.