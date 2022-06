Vamos partilhar o carro? Sistema de boleias dispara com aumento dos combustíveis

O sistema de boleia partilhada já era utilizado por professores, mas depressa se alargou a outras profissões. Quem partilha carro assegura que a poupança representa metade do valor do combustível. As visitas aos sites de boleias quase duplicaram em apenas um mês.

Com a subida dos preços dos combustíveis, os portugueses estão a procurar alternativas para poupar na carteira. Mas embora se note algum aumento no uso do transporte público segundo os números do primeiro trimestre, este não é tão expressivo como se esperaria. O que é flagrante é o aumento exponencial da procura de sistemas de boleia partilhada. Uma das empresas registou um crescimento de 82%.