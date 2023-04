Última sessão dos Club Makumba no Musicbox tem João Gomes por convidado

Chegam ao fim as “One Shot Sessions” que os Club Makumba têm vindo a realizar no espaço do Musicbox, em Lisboa. O primeiro convidado do quarteto formado por Tó Trips (guitarra), João Doce (bateria e percussões), Gonçalo Prazeres (saxofones) e Gonçalo Leonardo (baixo e contrabaixo) foi o multipremiado acordeonista João Barradas, no dia 22 de Dezembro de 2022, seguindo-se o produtor, DJ e multi-instrumentista Moullinex no dia 9 de Fevereiro deste ano. Agora, para a última sessão deste ciclo, que se realiza esta sexta-feira, marcada para as 22h, convidaram João Gomes, músico que conhecemos dos Fogo Fogo e dos Orelha Negra.

“É a nossa essência em potência”, explicam os Club Makumba no comunicado que anuncia esta nova sessão. “Os nossos concertos já costumam ser algo livres e com espaço para improviso, mas aqui o conceito é mesmo esse. Sem ensaio geral prévio, subimos a palco com um convidado e deixamo-nos levar. São concertos únicos, irrepetíveis e imprevisíveis”.

O quarteto, que se identifica com o lema “Dançar como acto de resistir!”, integra estas sessões no processo de criação do seu novo álbum, a ser lançado em 2024. Até lá, porém, avisam que irão lançar alguns temas inéditos que hão-de integrar esse disco. O anterior, com o qual se estrearam como grupo em 2022, continua a rodar pelos palcos. No dia 19 de Maio, vão apresentá-lo em França, no Festival Jazz Sous Les Pommier, em Coutances. E editaram em vinil o disco Resist Dub Mixes, que está a ser vendido exclusivamente nos concertos. Nascido de uma ideia Henrique Amaro, o disco tem quatro remixes de Dynamite, produtor dub do Porto, e mais duas de Victor Rice, produtor dub brasileiro a viver em Nova Iorque.