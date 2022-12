Os Club Makumba vão juntar-se a João Barradas, mas só desta vez

Os próprios Club Makumba não sabem muito bem o que vai acontecer esta sexta-feira no Musicbox, em Lisboa, a partir das 22h. O quarteto instrumental que junta a guitarra de Tó Trips, a percussão de João Doce, o saxofone de Gonçalo Prazeres e o contrabaixo de Gonçalo Leonardo vai partilhar o palco, por uma vez só, com o acordeão de João Barradas. Chegarão à hora do concerto sem ter definido de antemão tudo o que vão tocar. OK, existe um disco de estreia homónimo, lançado este ano, com temas originais. E a banda combinou com João Barradas, que escolheu alguns dos temas dos Club Makumba, em quais deles o solista vai entrar. Mas não haverá um ensaio geral prévio, pelo que a margem de imprevisibilidade é grande.