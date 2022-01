Os Club Makumba são música de resistência, dança como libertação

Tó Trips e João Doce, “homens do rock”, juntaram-se a Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo, “pessoal do jazz”. Desenharam um mapa à volta do Mediterrâneo, inspiraram-se n’A Jangada da Medusa de Gericault e criaram a música que traduzisse ambos. Club Makumba é o resultado. Banda em transe.