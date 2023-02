Club Makumba agitam Musicbox com festa, dança e Moullinex

No segundo concerto das One Shot Sessions, os Club Makumba têm por convidado o produtor, DJ e multi-instrumentista Moullinex. Esta quinta-feira no Musicbox, às 22h.

O ciclo começou em Dezembro de 2022, integrado no processo de criação de um novo disco. Foi assim que os Club Makumba, quarteto formado por Tó Trips (guitarra), João Doce (bateria e percussões), Gonçalo Prazeres (saxofones) e Gonçalo Leonardo (baixo e contrabaixo) deram início àquilo a que chamaram One Shot Sessions, no palco lisboeta do Musicbox, tendo por primeiro convidado (no dia 22 de Dezembro) o multipremiado acordeonista João Barradas.

O segundo concerto do ciclo realiza-se esta sexta-feira, às 22h, com o produtor, DJ e multi-instrumentista Moullinex como convidado. “Para mandar a casa abaixo – explica o baterista João Doce, numa gravação onde apela à participação do público – convidámos o rei das pistas de dança, o senhor Moullinex, nome incontornável da música feita em Portugal, quer enquanto produtor, DJ ou multi-instrumentista, o génio, a criatividade e o bom gosto à solta. Teremos mais camadas de som, mais imaginários e cores, e com isto ainda mais festa e dança.”

O quarteto, que se identifica com o lema “Dançar como acto de resistir!”, insiste em dizer que cada concerto destes é “único”. Citando ainda João Doce: “Ninguém sabe o que vai acontecer, nem nós próprios.” E, numa mensagem dirigida à imprensa (esta, escrita), explicam: “É a nossa essência em potência. Os nossos concertos já costumam ser algo livres e com espaço para improviso, mas aqui o conceito é mesmo esse. Sem ensaio geral prévio, subimos a palco com um convidado e deixamo-nos levar. São concertos únicos, irrepetíveis e imprevisíveis”.

O terceiro e último concerto das One Shot Sessions, sempre no Musicbox, realizar-se-á no dia 14 de Abril, com o músico João Gomes (Fogo Fogo, Orelha Negra) por convidado. O novo álbum dos Club Makumba, sucessor do seu álbum de estreia (homónimo, lançado em Janeiro de 2022), resultante de uma residência artística em Castro Marim em Dezembro do ano passado, já começou a ser gravado e, segundo anuncia a banda, vai ser lançado este ano.