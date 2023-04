Portugal está entre os mais vulneráveis ao risco de crise no imobiliário

Risco de problemas para o sector financeiro decorrentes de uma crise no imobiliário é maior para os países com mais endividamento a taxas variáveis, avisa o FMI.

A economia portuguesa está entre as que correm riscos elevados de uma crise financeira gerada a partir do mercado imobiliário, alerta o Fundo Monetário Internacional (FMI). O nível de endividamento das famílias e a prevalência de empréstimos a taxas variáveis são, num cenário de subidas de taxas de juro bruscas por parte do BCE, as principais razões para a vulnerabilidade do país.