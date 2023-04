Soam as Guitarras chega à sétima edição, com 14 concertos em três meses e três cidades

A aposta continua a mesma: proporcionar “encontros exclusivos” e nalguns casos irrepetíveis entre músicos, a par de diálogos improváveis e estreias de discos ou concertos. Iniciado em Oeiras em 2017, o ciclo Soam as Guitarras tem vindo a estender-se, consoante os anos, a outras cidades. Em 2018 chegou a Évora, em 2019 à Póvoa de Varzim e em 2020 a Setúbal. Agora, a sétima edição, com 14 concertos, apresenta ao longo dos meses de Abril, Maio e Junho um programa centrado em três destas cidades: Oeiras, Setúbal e Póvoa de Varzim, numa co-produção entre a Ghude e as câmaras municipais de Oeiras, Évora, Póvoa de Varzim e Setúbal.

Os concertos em Oeiras decorrem em duas semanas consecutivas, de quinta a sábado, sendo os primeiros três no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, sempre às 21h30.

A abertura cabe já esta quinta-feira, 13 de Abril, a Frankie Chavez, que convida Nuno Rafael, produtor do seu mais recente álbum, Alcântara, “para um encontro único em palco”. No dia seguinte, num concerto já com lotação esgotada, será a vez de Cátia Mazari Oliveira, A Garota Não, apresentar o seu álbum 2 de Abril, lançado em 2022. Por fim, no dia 15, estreia-se ao vivo o mais recente trabalho de O Gajo (João Morais), Não Lugar. Com ele (na viola campaniça) estarão em palco alguns dos músicos que participaram no disco: Luís Simões (Saturnia), no sitar; o guineense Braima Galissá, na korá e Vasco Ribeiro Casais (Omiri), na viola braguesa.

Na semana seguinte, muda o palco, fixando-se os concertos no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, mas mantendo-se a hora (21h30). Sempre com novos encontros. Primeiro no dia 20, com Márcia e Tiago Bettencourt, depois no dia 21 com dois grandes guitarristas de jazz brasileiros radicados nos Estados Unidos, Chico Pinheiro e Romero Lubambo, sob a designação de Two Brothers. Será uma estreia absoluta em Portugal. Por fim, no dia 22, o guitarrista Pedro de Castro convida o cordofonista cabo-verdiano Jon Luz para o que, diz o programa, pretende ser “uma viagem pelas paisagens sonoras das suas raízes que expressa a universalidade da guitarra e o ponto de confluência de culturas que Portugal representa”. Ainda em Oeiras, mas em Junho, haverá mais dois concertos, nos Claustros Exteriores do Mosteiro da Cartuxa (Caxias): Miguel Araújo, no dia 22, e Tatanka & Tiago Nacarato no dia 23.

Os concertos em Setúbal e na Póvoa de Varzim serão todos em Maio. Começando por Setúbal, o Fórum Luisa Todi recebe no dia 5 de Maio o mestre da guitarra portuguesa António Chainho, que, além de embaixador deste festival, celebra este ano 85 anos de vida com um novo disco, a ser lançado brevemente. Com ele estarão, como convidados, o quarteto de cordas Naked Lunch e a também guitarrista Marta Pereira da Costa. No dia 6, será a vez da dupla (reunida para este ciclo) Tatanka & Tiago Nacarato, seguindo-se, no dia 12, Pedro de Castro com Jon Luz e dia 13 um espectáculo criado em exclusivo para esta edição: o guitarrista e produtor setubalense Sérgio Miendes partilha o palco com outros músicos setubalenses com os quais tem colaborado ao longo dos anos: A garota não, Pedro Banza, Pedro Franco, Tiago Morais e Renato Sousa.

Finalmente, na Póvoa de Varzim, o Cine-Teatro Garrett recebe no dia 12 de Maio Luís Represas e no dia 13 o terceiro concerto deste ciclo da dupla Tatanka & Tiago Nacarato.