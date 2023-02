Frankie Chavez estreia Alcântara, primeiro álbum totalmente em português

Depois de Double Or Nothing (2017) e Live At Home (2021), este lançado em plena pandemia, o guitarrista Frankie Chavez lança esta sexta-feira um novo álbum, a que deu o título de Alcântara, que é o seu primeiro trabalho cantado totalmente em português. A par do lançamento, nas plataformas digitais e em vinil, em LP, haverá uma digressão por vários clubes do país, de Março a Abril, numa espécie de regresso às origens.

