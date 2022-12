Um Festim para a guitarra portuguesa

Foi em Janeiro de 2018 que Pedro de Castro subiu ao palco do CCB para antecipar alguns temas do seu primeiro disco a solo, ainda em preparação. Quase cinco anos depois, volta ao mesmo palco já com o disco pronto. Chamou-lhe Festim e, respondendo a um desafio antigo do Museu do Fado, que edita o disco, “faz cumprir o desejo antigo de gravar alguns instrumentais, peças, guitarradas, improvisos, variações e outros devaneios que fazem parte da história musical da guitarra portuguesa que são desconhecidos do grande público”. As palavras são do próprio guitarrista, ao justificar-se no disco, esclarecendo que a ideia não foi transcrever as peças (37, em 21 temas) “numa transcrição rigorosa”, antes numa “reconstituição pessoal e contemporânea”. Explicando melhor: “O desejo foi o de interpretar cada música — ou parte dela — como homenagem aos brilhantes compositores e intérpretes de guitarra portuguesa esperando despertar a curiosidade para que sejam pesquisados os temas originais deste espólio imenso e rico que a guitarra portuguesa tem.” Editado em CD duplo, o álbum é apresentado hoje no CCB, em Lisboa, às 21h, num repertório mais amplo e com os guitarristas Bernardo Couto e Luís Guerreiro por convidados.