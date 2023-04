Dezenas de raias mortas encontradas numa praia do Rio de Janeiro

Os pescadores locais relataram os primeiros avistamentos no início da terça-feira. Uma mulher que vive na aldeia piscatória disse ter notado o incidente pouco depois do amanhecer, provocando a chegada de abutres. Dezenas de raias mortas deram à costa na Ilha do Fundão, nas margens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no Brasil.

"Isto deixou-nos a todos tristes. "Nunca vimos aqui a morte de raias como esta", disse à Reuters o pescador Renato dos Reis Oliveira.

O biólogo Ricardo Gomes, do Instituto Mar Urbano, argumentou que a ausência de outras espécies mortas na praia indica que o incidente não foi provavelmente causado por poluentes ou pela falta de oxigénio na água. "Isto torna a hipótese de arrasto mais evidente nos casos destas raias", disse ele.

A pesca de arrasto é uma técnica de pesca que envolve puxar uma rede através da água atrás de um ou mais barcos.

"Este não é um local natural da raia, por isso é estranho mesmo para as pessoas que aqui estão e que vivem da pesca", disse a ambientalista Isabeli Delois. "Algo de muito mau aconteceu", comentou.