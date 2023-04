Nicole Kidman poderá vir a chamar lisboetas de vizinhos

Lisboa volta a destacar-se entre as preferências dos artistas internacionais, depois de já ter conquistado estrelas como Madonna, que residiu na capital até 2020, John Malkovich ou Scarlett Johansson. Desta vez, terá sido a actriz australiana Nicole Kidman a comprar um imóvel na cidade, na zona do Parque das Nações, noticiou o Correio da Manhã.

Os representantes de Kidman e do marido, Keith Urban, ainda não confirmaram a aquisição, nem se sabe se o casal pretende passar a residir, com as duas filhas, Sunday Rose, de 14, e Faith Margaret, de 13 anos, na capital portuguesa ou se irá usar o espaço para passar apenas curtas temporadas.

Mas o tablóide inglês Daily Mail avança que o par está ansioso por passar algum tempo de qualidade num local de temperatura amena.

Nicole Kidman e Keith Urban conheceram-se em 2005, numa gala nos EUA, numa altura em que a actriz já estava divorciada de Tom Cruise há quatro anos. Ambos confessaram a atracção imediata, mas também partilharam a ideia inicial de que não eram correspondidos. Em Junho de 2006, os dois selaram a união num casamento na Austrália, mas a lua-de-mel não foi longa, já que Urban deu entrada, poucos meses depois, numa clínica de reabilitação. Numa entrevista à Rolling Stone, em 2016, o cantor explicou ter provocado “a implosão do novo casamento”, que avaliou ter sobrevivido por “milagre”.

Em 2008, nasceu a primeira filha do casal, Sunday Rose (Kidman já tinha dois filhos, que adoptou com Tom Cruise, Isabella e Connor), e, três anos depois, decidiram recorrer a uma gestação de substituição para terem Faith Margaret.

O sucesso do casamento, explicou a actriz numa entrevista à Harper's Bazaar, em 2018, passa por ela e o marido terem sempre tempo para o outro.