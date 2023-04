Balões de ar quente vão voar sobre os lagos do Sabor

Entre 26 e 30 de Abril, os céus do Nordeste Transmontano vão colorir-se com balões de ar quente. É a primeira edição do Sabor & Vilariça Balloon Fest.

Serão cinco dias de céus cheios de balões de ar quente em voos livres e também baptismos de voos nos céus das terras do Baixo Sabor (assim a meteorologia o permita). Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Torre de Moncorvo (que constituem a Associação de Municípios do Baixo Sabor, AMBS) e Vila Flor vão ser os palcos do Sabor & Vilariça Balloon Fest, o festival internacional de balonismo que se estreia entre 26 e 30 de Abril, mas já promete o regresso anual a esta região onde a construção de uma barragem metamorfoseou a paisagem e o último grande rio “selvagem” da Península Ibérica, o Sabor, deu lugar a três grandes lagos (Cilhades, Santuários e Medal), os chamados lagos do Sabor. “Um activo turístico de grande potencial”, acreditam os responsáveis locais, e “com condições para se afirmar como referência turística do Nordeste Transmontano a médio prazo”, lê-se no comunicado de imprensa.

Foto A vista no dia da apresentação DR

Este festival, que aproveita “as condições naturais únicas que as terras do Sabor e do Vale da Vilariça proporcionam para a prática da modalidade”, foi apresentado em Alfândega da Fé, que será também o ponto de partida para esta aventura pelos céus do Nordeste Transmontano. Será um dia para cada concelho (Alfândega da Fé, 26 de Abril, Mogadouro, 27, Vila Flor, 28, Torre de Moncorvo, 29, Macedo de Cavaleiros, 30), com uma estrutura idêntica: na alvorada (entre as 6h30 e as 7h30), voos livres; ao início da noite (21h às 23h), baptismos de voo. As excepções serão o primeiro dia, 26 de Abril, em que se realizará apenas o baptismo de voo, e o dia 28, em Vila Flor: aqui, acrescenta-se um “dos momentos mais aguardados da programação”, o espectáculo Night Glow, em que luzes e música electrónica vão dar o ritmo às chamas dos queimadores dos balões de ar quente durante 45 minutos.

Para esta primeira edição estão até agora confirmadas as participações de 10 equipas de balonismo, contando com quatro pilotos de ar quente portugueses, dois de Espanha, dois dos Países Baixos, um de França e outro da Lituânia. As tipologias dos voos vão de um piloto e dois passageiros a um piloto e seis passageiros.

O festival é promovido pelo Turismo Porto e Norte e pela AMBS, em parceria com os municípios envolvidos e a organização técnica e a coordenação geral da produção estão a cargo da empresa Windpassenger. A entrada é gratuita mas sujeita a reserva no site oficial.