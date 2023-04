Terça na TV: TAP, aquecimento global, Respect e Alma Flamenca

CINEMA

Interstellar

Hollywood, 13h55

A Terra está devastada; a Humanidade, ameaçada de extinção. Os cientistas procuram planetas habitáveis e crêem que a solução possa estar em portais entre mundos paralelos. É assim que uma equipa de exploradores espaciais é enviada na missão mais importante de sempre.

Christopher Nolan realiza este drama sci-fi com Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Casey Affleck e Topher Grace.

Pig - A Viagem de Rob

Nos Studios, 21h15

Drama existencialista dirigido por Michael Sarnoski e protagonizado por Nicolas Cage. Rob vive isolado há anos numa cabana na floresta. Um porco farejador de trufas é a sua única companhia. Um dia, o animal desaparece e Rob vai à sua procura. Essa decisão vai fazê-lo regressar à cidade onde trabalhou como chef e reabrir feridas do passado.

Respect

TVCine Top, 21h30

Escrito por Tracey Scott Wilson e realizado pelo estreante Liesl Tommy, Respect é um biopic sobre Aretha Franklin (1942-2018). Compositora, pianista, produtora e dona de uma voz inigualável, definiu a música soul tal como é hoje entendida. Tornou-se também um símbolo da luta afro-americana pelos direitos civis e da emancipação feminina.

Na sua pele surge Jennifer Hudson, escolhida pela própria Aretha para a interpretar no filme. Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Heather Headley, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige também fazem parte do elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Como Sobreviver ao Aquecimento Global?

Odisseia, 22h34

No âmbito do especial Mês da Terra, estreia-se uma série que analisa as mudanças provocadas pelo aquecimento global (dos efeitos para os ecossistemas à inabitabilidade de algumas zonas), bem como as consequências para o planeta e as possibilidades de adaptação à nova realidade. O primeiro episódio foca-se em animais e plantas; o da próxima semana, nos oceanos; o da seguinte, na civilização.

Alma Flamenca

RTP2, 23h25

Estreia. Bailaores e cantaores entram em cena para revelar a história e as estórias do flamenco, contadas na perspectiva de linhagens como “os Montoya, os Morente, os Lucía, os Farruco, os Heredia, os Habichuela, os Canales, os Tomate e os Morao, entre outros”, enumera a sinopse. A série documental é composta por dez episódios, com realização de Luis Melgar, Paco Ortiz e Curro Sánchez.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h

Directo. João Adelino Faria conduz um debate em torno da Turbulência na TAP. Num momento de intenso escrutínio e pouca transparência, como se pode pensar em devolver a credibilidade à companhia aérea portuguesa? E qual poderá ser o seu futuro?

As questões colocam-se a propósito da comissão parlamentar de inquérito que foi desencadeada pela polémica indemnização de 500 mil euros à ex-gestora Alexandra Reis, comissão de onde já saíram importantes revelações sobre deficiências na gestão interna da empresa e pressões do poder político.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Inter Milão

TVI, 19h52

Directo. O Benfica recebe na Luz os italianos do Inter Milão, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O árbitro inglês Michael Oliver dirige a partida.

INFANTIL

Como Treinares o Teu Dragão (VP)

AMC, 13h47

Do mesmo estúdio que criou Shrek, Madagáscar e O Panda do Kung Fu chegou, em 2010, esta aventura vivida entre grandes guerreiros escandinavos e perigosos dragões, que seria nomeada para dois Óscares e daria início a toda uma saga cinematográfica.

Tudo começa quando o pequeno viking Hiccup, filho do chefe da tribo e, por isso, pressionado para ser forte o suficiente para lhe suceder, se torna amigo de um dos dragões que supostamente deveria caçar, mudando toda a dinâmica da relação entre os humanos e os seres alados.