Hugo Mendes: de discreto secretário de Estado a principal interlocutor no caso TAP

Embora tenha estado no epicentro das duas maiores crises deste Governo, a primeira por causa do novo aeroporto de Lisboa e a segunda devido à TAP, o ex-secretário de Estado das Infra-Estruturas Hugo Mendes acabou por não protagonizar nenhuma, ficando sempre atrás da figura do ex-ministro da tutela, Pedro Nuno Santos. Agora, depois da audição da semana passada à presidente executiva da TAP, Hugo Mendes ficou sob os holofotes como o principal interlocutor do Governo neste processo, tendo o próprio primeiro-ministro afirmado nesta segunda-feira que se o governante ainda estivesse em funções seria demitido “na hora”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt