Chaves aposta em Festival do Bacalhau para atrair turistas portugueses e espanhóis

Depois do “sucesso” da estreia em 2022, Festival do Bacalhau regressa a Chaves entre 28 de Abril e 1 de Maio. “Pode-se andar aqui uma semana a comer bacalhau sem repetir o modo como ele é feito.”

Depois "do sucesso da primeira edição", em 2022, o Festival do Bacalhau está de regresso a Chaves. De 28 de Abril a 1 de Maio, há muitas receitas com o mais icónico dos ingredientes portugueses para provar em 60 restaurantes do concelho.

“Face à dimensão da cidade, é uma adesão significativa”, representando “mais de metade dos restaurantes da área urbana e vila de Vidago”, sublinha Francisco Melo, vice-presidente da autarquia, à Lusa.

Muitos dos espaços que integram o festival “já têm uma prática muito antiga na área do bacalhau”, com muitas e variadas receitas a serem confeccionadas ao longo dos quatro dias. “Pode-se andar aqui uma semana a comer bacalhau sem repetir o modo como ele é feito”, garante.

Além dos pratos a provar nos restaurantes do concelho, o festival integra ainda um concurso gastronómico, no qual participam 20 chefs de cozinha. Serão avaliadas as entradas, os pratos principais, os jovens talentos mais promissores e as inovações gastronómicas mais criativas.

Integrada nos Fins-de-semana Gastronómicos promovidos pela Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal, a segunda edição do Festival do Bacalhau de Chaves espera ultrapassar o número de visitantes nacionais e internacionais da estreia, que terá superado as “10 mil” pessoas.

O objectivo do evento, além de promover a iguaria, passa por “potenciar a economia local nas mais diversas áreas”, utilizando a gastronomia também como mote para promover a hotelaria e o património do concelho e da região do Alto Tâmega e Barroso.

De acordo com Francisco Melo, o evento pretende atrair visitantes ao território, provenientes do Norte de Portugal, mas também da Galiza, salientado que os vizinhos espanhóis "são grandes apreciadores da forma como é confeccionado o bacalhau" em Chaves.

Há cada vez mais turistas a visitar a região do Alto Tâmega e Barroso, que agrega os concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, à boleia da Estrada Nacional 2 (EN2), do termalismo, do património cultural ou paisagístico e da gastronomia.

Entre 2019 e 2022, foram registadas quase um milhão de dormidas, de nacionais e estrangeiros neste território. O ano de 2022 foi o melhor dos últimos quatro, com mais de 304 mil dormidas registadas nos seis municípios do Alto Tâmega e Barroso.