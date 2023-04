José Alberto Quartau apanhou toda a vida cigarras e cigarrinhas. Agora doou-as ao museu

José Alberto Quartau chega ao museu e os seus primeiros passos são em direcção aos seus insectos. Seguimo-lo. Lado a lado com o entomologista, subimos umas escadas em caracol, damos mais uns passos e entramos numa sala cheia de caixas. Há umas pretas e outras acastanhadas. Há umas em cima de armários, outras que se sustentam umas em cima das outras. José Alberto Quartau reconhece aquelas que são as suas (porque há outras, muitas outras, na sala). Esse reconhecimento é fácil. As suas caixas têm uma etiqueta com a indicação “J.A. Quartau”. “São cigarras e cigarrinhas que lá estão dentro”, anuncia-nos o próprio.

