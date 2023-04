EUA investigam divulgação de documentos secretos da NATO nas redes sociais

Informações confidenciais, relativas à guerra na Ucrânia, estão a circular no Twitter e no Telegram.

A Administração Biden está a investigar a divulgação nas redes sociais de documentos classificados das forças armadas norte-americanas e da NATO, incluindo documentos relativos a uma provável ofensiva da Ucrânia contra as forças russas, avançou o New York Times na noite de sexta-feira.

Os documentos em causa datam do início do mês de Março, pelo que estarão parcialmente desactualizados, e aparentam ter alguns dados manipulados, dizem analistas militares citados pelo jornal nova-iorquino – nomeadamente, surgem estimativas de baixas militares que são mais favoráveis ao lado russo do que aquelas que têm sido publicamente divulgadas, o que poderá indiciar que a fuga de informação poderá ter mão russa e fazer parte de uma operação de desinformação de Moscovo, sugere o diário.

São, ainda assim, um possível auxiliar para as forças russas, e incluem dados sobre peças-chave do esforço de guerra ucraniano, como os sistemas míssil HIMARS.

As informações circulam há alguns dias na rede social Twitter e na plataforma de mensagens Telegram, esta última bastante popular na Rússia.