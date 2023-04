Como evitar lesões no regresso aos treinos

O verão está a chegar e há cada vez mais pessoas a praticar exercício físico. Todos sabemos que tem inúmeros benefícios, desde o bem-estar psicológico ao controlo de peso, passando pela redução do risco de doenças cardiovasculares e o fortalecimento dos ossos e músculos, melhorando ainda a capacidade de realizar as atividades diárias. Porém, a prática desportiva pode levar à ocorrência de lesões, sobretudo naqueles que são menos ativos, os chamados “guerreiros de fim-de-semana”, que não aquecem corretamente antes do exercício ou praticam desportos de contacto.

As lesões desportivas são comuns em adultos mais jovens e crianças. Um estudo de 2016 promovido pelo Centers for Disease Control and Prevention, nos EUA, revelou que todos os anos 8,6 milhões de pessoas têm uma lesão desportiva naquele país. As lesões são mais frequentes em homens (61,3%) e nas idades entre os 5 e 24 anos. Os desportos de contacto, como o futebol e o basquetebol, são responsáveis por mais lesões do que os desportos sem contacto, como a natação e a corrida. Cerca de 42% das lesões desportivas ocorrem nos membros inferiores, seguidas dos membros superiores (30,3% das lesões) e das lesões de cabeça, pescoço e coluna (16,4%).

As lesões desportivas mais comuns são as lesões ligamentares, musculares, tendinosas, bem como as fraturas e as luxações. Pelo seu caráter mais severo e limitativo, as lesões da coluna vertebral também se revestem de particular importância.

As lesões ligamentares podem ser lesões parciais (entorses) ou roturas completas. As entorses mais frequentes ocorrem no tornozelo e no joelho. As roturas ligamentares mais frequentes ocorrem no joelho.

As lesões musculares resultam do estiramento excessivo das estruturas musculares, podendo originar contraturas ou espasmo muscular ou, em situações mais graves, roturas musculares.

As lesões tendinosas acontecem habitualmente por sobrecarga (tendinites) e são mais frequentes no ombro, cotovelo e punho. Mais raramente podem acontecer roturas tendinosas completas, como a rotura do tendão de Aquiles, no tornozelo. Traumatismos mais severos podem originar fraturas ou luxações ósseas ou articulares.

As lesões da coluna são particularmente comuns em desportos com impacto repetitivo (corrida ou salto), torção (ténis, golfe, padel) ou levantamento de pesos (halterofilismo, cross-fit). As lesões na coluna cervical ocorrem mais frequentemente após traumatismos em desportos aquáticos, como o mergulho e podem acarretar lesões neurológicas graves, como a paraplegia ou tetraplegia.

E como se tratam este tipo de lesões? O método mais utilizado para o tratamento das lesões desportivas baseia-se no acrónimo inglês (RICE – Rest, Ice, Compression, Elevation; ou, em português, Repouso, Gelo, Compressão e Elevação). Este método de tratamento é útil para lesões desportivas ligeiras e deve ser realizado nas primeiras 24 a 36 horas após a lesão. Medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios podem ajudar no alívio da dor e do edema (inchaço). Mas nem todas as lesões podem e devem ser tratadas desta forma.

Entre os sintomas que deverão motivar a procura imediata de assistência médica, está a incapacidade de utilizar o membro afetado ou de mobilizar a articulação afetada, um edema ou inchaço grave e com dor, deformidades visíveis, sons de estalido ou crepitação quando mobiliza uma articulação e sensação de instabilidade.

As lesões desportivas mais graves podem necessitar de avaliação clínica, realização de exames como raio-X, TAC ou ressonância e de outro tipo de tratamento, tal como fisioterapia ou mesmo cirurgia. É fundamental ser acompanhado por especialistas diferenciados nesta área para um melhor prognóstico.

Após uma lesão não fique parado demasiado tempo. Depois do período inicial de 48 horas de RICE, pode começar a usar o calor para ajudar a relaxar os músculos tensos e regressar lentamente às atividades habituais.

Para evitar lesões desportivas, lembre-se sempre que deve realizar um aquecimento adequado antes de iniciar a prática desportiva, sendo importante usar equipamento apropriado, como o calçado e o equipamento de proteção. Use a técnica adequada na prática desportiva, mantendo-se hidratado — e, no final do treino, realize sempre exercícios de alongamento. Depois de uma lesão, regresse à atividade habitual de forma gradual, com intensidade e carga menores, aumentando posteriormente.

Finalmente, em caso de dúvidas, aconselhe-se com o seu médico.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990