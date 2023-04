De Lisboa a Copenhaga, a pedalar por Ava

O ciclismo não é novidade na vida de Xavier Pageot — pratica-o “há mais de 20 anos”. Até agora, o percurso mais longo que fez foram 1474 quilómetros “desde a nascente do rio Loire até ao oceano Atlântico”. Mas, conta à Fugas por e-mail, faz muitos outros passeios de bicicleta (em geral “2500 quilómetros por ano”), “em grupo ou sozinho”, e muitas vezes vezes sai “com tenda e outro material” que o ajudam a manter-se na estrada durante vários dias. Nada, contudo, se aproxima do “desafio” que chamou agora a si: 5189 quilómetros a pedalar entre Lisboa e Copenhaga para “sensibilizar as pessoas ao longo de todo o périplo” dando a conhecer a malformação de que sofre a sua sobrinha-neta, Ava.

Demorou um mês para os médicos perceberem se Ava tinha ou não audição — tinha mas muito ténue, como se usasse uns auscultadores com cancelamento de ruído até 75 decibéis. Nascera com malformações congénitas que não foram detectadas durante a gravidez — microtia (subdesenvolvimento do pavilhão auricular) e atresia (ausência do canal auricular). Apenas aos quatro meses “ouviu”, com um aparelho auditivo. Agora, com pouco mais de um ano, Ava aguarda por uma cirurgia que lhe permitirá reconstruir as orelhas e o canal auricular — “para ter o direito a ouvir”, diz Xavier. Como em França não se realiza esta intervenção, a opção encontra-se nos Estados Unidos — e 230 mil euros de custo entre cirurgia e viagens, “uma quantia astronómica”.

Se os pais criaram uma associação (Une Chance in'ouie pour Ava) para ajudar a financiar esta operação e outras famílias na mesma situação, o tio-avô, reformado, faz-se à estrada para durante os próximos três meses e meio chamar a atenção para o problema que afecta um em cada 15 mil bebés em França. A ideia é distribuir panfletos e quem quiser fazer doações poderá fazê-lo online.

Xavier Pageot saiu de casa, em Orleães, a 28 de Março para percorrer de bicicleta o caminho até ao aeroporto de Nantes, de onde voou para Lisboa a 5 de Abril. Foi uma espécie de prólogo para o verdadeiro tour: sexta-feira, dia 7, iniciará a viagem para a qual se preparou “durante o último ano” e que “montou” com a ajuda da aplicação Komoot — foi através dela que programou as etapas, que serão de “50 quilómetros diários”. Sairá da capital portuguesa em direcção a Santiago de Compostela, pelo litoral, seguindo o troço nacional do EuroVelo 1. Na bicicleta levará uma tenda, saco-cama e quatro mochilas e, se tudo correr normalmente, fará “paragens”, em Portugal — os primeiros 450 quilómetros até à Dinamarca. A viagem pode ser acompanhada através da página Une rando vélo pour Ava.