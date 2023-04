O que faz a Zamna, a empresa do marido da CEO da TAP?

Tecnológica com sede em Londres vende software assente em blockchain que permite reduzir custos de infra-estrutura e de operações em terra no controlo dos dados de passageiros.

Alexandra Reis, ex-administradora da TAP que teve de apresentar o seu pedido de demissão do Governo (para o qual fora nomeada pelo PS como secretária de Estado do Tesouro) por ter recebido uma indemnização alegadamente ilegal, garantiu esta semana no Parlamento que, enquanto esteve na TAP, deu "instruções muito claras" à equipa que então liderava para não se fazer negócio com a Zamna, uma empresa tecnológica em que trabalha Floyd Murray Widener – o marido da presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener.