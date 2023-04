Alexandra Reis ainda não tem informação da TAP sobre valor da indemnização a devolver

A ex-administradora da TAP Alexandra Reis ainda não devolveu à companhia aérea a parte da indemnização que recebeu em Fevereiro do ano passado, apesar das insistências que fez junto da empresa para ser informada do valor em termos líquidos que tem de repor. A gestora disse ainda que as divergências com a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, não beliscavam a aplicação do plano de reestruturação e que agiu de "boa-fé" ao assinar o acordo de saída.

A gestora está no Parlamento a ser ouvida na comissão de inquérito à TAP. Reis disse que os seus advogados contactaram a TAP logo no dia seguinte ao conhecimento do relatório da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) - ou seja, na manhã de 7 de Março deste ano - para saber o valor líquido a devolver, mas que até agora não obteve essa indicação, apesar das "insistências feitas, três pelo menos". "Continuo a aguardar essa indicação para que se possa proceder à devolução", afirmou.

A ex-administradora adiantou também, sobre as causas da sua saída, que as divergências "não beliscavam" a implementação do plano de reestruturação. Disse ainda que quando a CEO a contactou para distribuir os seus pelouros, lhe perguntou o que queria que fizesse, até porque Reis tinha um vínculo à TAP anterior ao seu lugar na administração. "Eu quero que saias da empresa", disse-lhe a presidente executiva, segundo relatou aos deputados.

E adiantou que agiu "de boa-fé". Embora tenha reconhecido saber do enquadramento do estatuto do gestor público, indicou que essa questão não se colocou no seu contrato de saída. "Eu, de boa-fé, confiei nos advogados da TAP e também naqueles que me representavam na altura", disse a gestora.

A ex-administradora saiu da TAP a 4 de Fevereiro de 2022 depois de fechar um acordo que previa o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros. Esta foi considerada ilegal pela Inspecção-Geral de Finanças, obrigando-a a devolver mais de 450 mil euros.

A gestora disse desde o início que nunca aceitaria se não estivesse convicta que aquele pagamento estava conforme a lei, mas depois da decisão da IGF, e embora não concordando com as conclusões, garantiu que devolveria o montante fixado.