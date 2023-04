Marcelo rejeita ter pedido para alterar voo da TAP

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, rejeitou esta quarta-feira ter pedido para alterar um voo da TAP de forma a conseguir voltar para Portugal mais cedo de uma viagem oficial a Moçambique. E se tal pedido foi feito "terá sido por iniciativa da agência de viagens”, diz fonte oficial de Belém.

A notícia acerca de um eventual pedido do Presidente para antecipar um voo da TAP veio a público através da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, que se aconselhou junto do Governo sobre o que fazer quando recebeu o pedido.

Na resposta por escrito aos jornalistas divulgada esta quarta-feira de manhã, a Presidência esclarece que “nunca contactou a TAP, nem nenhum membro do Governo sobre tal assunto”, colocando a responsabilidade na agência de viagens.

“A Presidência da República nunca solicitou a alteração do voo da TAP, se tal aconteceu terá sido por iniciativa da agência de viagens”, segundo a nota, assumindo que só teve conhecimento da questão a 11 de Fevereiro quando CEO da companhia perguntou ao chefe da casa civil se Marcelo Rebelo de Sousa tinha pedido a alteração do voo no dia 24 de Março, “o que foi imediatamente desmentido”.

A nota da Presidência detalha que esse assunto foi abordado por Christine Ourmières Widener durante um jantar no Eliseu, a convite do Presidente Macron, a propósito da Saison Croisée França Portugal.

Em causa está a viagem de Marcelo a Moçambique em Março de 2022. “A viagem foi tratada pela agência de viagens habitual, que terá feito várias diligências e acabou por encontrar uma alternativa com a TAAG, via Luanda, no dia 23, mas o regresso de Moçambique acabou por se verificar a 21 de Março de 2022, num voo regular da TAP (TP182)”, de acordo com a nota.

O caso foi revelado pelo deputado da IL Bernardo Blanco na audição da CEO da TAP na comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da empresa. O deputado referiu-se a um e-mail interno com data de 10 Fevereiro recebido pela gestora sobre o que a companhia aérea devia fazer perante um pedido de alteração de 24 para 23 de Março do voo em que vinha o Presidente da República de Maputo.

O e-mail era dirigido ao então secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Mendes, que justificou a sua resposta favorável à alteração do voo com o apoio político de Marcelo. O deputado revelou a resposta do governante: “Sei que isto é um incómodo para ti mas não podemos mesmo perder o apoio político do Presidente da República. Ele tem-nos apoiado no que diz respeito à TAP, mas se o humor dele mudar, tudo se perde. Uma frase dele contra a TAP ou o Governo e ele empurra o resto do país contra nós. Não estou a exagerar. Ele é o nosso principal aliado político, mas pode transformar-se no nosso pior pesadelo."