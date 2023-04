Metade das bolsas de doutoramento fora das universidades: teme-se que só favoreça a ciência aplicada

Elvira Fortunato quer que em 2027 metade destas bolsas seja atribuída fora do ambiente académico. Especialistas apontam que a medida é apressada e prejudicial para áreas com menor tecido económico.

Desde a entrada no Governo, há um ano, uma das medidas mais repetidas pela ministra da Ciência, Elvira Fortunato, destina-se a um novo quadro para as bolsas de doutoramento, aplicado em tempo recorde: até 2027, pelo menos metade destas bolsas deve ser atribuída fora das universidades e dos institutos politécnicos. Mas, apesar de concordarem com o sinal positivo desta medida, os especialistas contactados pelo PÚBLICO advertem para a hipótese de o prazo de quatro anos ser apressado e de esta quota poder prejudicar as ciências não aplicadas – beneficiando áreas como as engenharias ou a saúde, por exemplo, que já recebem tipicamente mais bolsas de doutoramento.