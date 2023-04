Direcção do PÚBLICO muda a 1 de Junho

David Pontes será o novo director e substitui Manuel Carvalho no cargo. Mandato da actual direcção marcado pela afirmação do jornal como líder na frente digital.

O director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, vai cessar funções no próximo dia 1 de Junho. Para o substituir, a administração da empresa PÚBLICO Comunicação Social, SA, indicou o jornalista e membro da actual equipa da Direcção Editorial, David Pontes, tendo para o efeito solicitado já o devido parecer ao Conselho de Redacção.

Manuel Carvalho tomou posse como director do jornal em Agosto de 2018. No período em que desempenhou as suas funções, o PÚBLICO deu passos seguros no sentido da sua afirmação como jornal digital, sem deixar de se empenhar na sustentabilidade e na importância das duas edições impressas do jornal. O PÚBLICO recuperou neste período marcas essenciais para a afirmação da sua identidade como o PÚBLICO na Escola e passou de 12 para mais de 48 mil assinantes digitais.

Ao mesmo tempo, lançou projectos inovadores como o Azul ou o PSuperior, que envolvem a responsabilidade social de empresas e instituições no desenvolvimento do jornalismo associado à sustentabilidade ou à literacia mediática. Nos últimos cinco anos, instituiu-se uma cultura digital dinâmica e participada, com apostas em áreas como o multimédia, o jornalismo de dados ou a infografia. O resultado dessa transformação mede-se pela liderança do PÚBLICO na circulação total paga entre os diários nacionais, posição que foi conseguida pela primeira vez no final de 2022.

“Os resultados que a equipa do PÚBLICO conseguiu nestes anos foram positivos”, diz Manuel Carvalho. “Mas exigem um novo recomeço, com novas visões e novas energias para consolidar a posição do jornal”, acrescenta o director. “Foi com esse propósito que comuniquei à administração e ao accionista a minha vontade de abdicar das funções de director”, explica Manuel Carvalho. “Fechou-se um capítulo, cujos resultados exprimem um compromisso e a determinação de toda a redacção e um envolvimento extraordinário dos editores e da equipa de direcção. A mudança vai conservar a relevância e a imagem de credibilidade e responsabilidade do PÚBLICO perante a sociedade portuguesa e, ao mesmo tempo, abrir novas portas às exigências e potencialidades do jornalismo na era digital”, acrescenta o director.

Foto David Pontes assume a 1 de Junho funções como novo director do PÚBLICO Nelson Garrido

David Pontes é membro da actual equipa directiva. Tem uma longa carreira enquanto jornalista, iniciada precisamente nos dias da fundação do PÚBLICO, em 1990. Passou pela Lusa, pelo Comércio do Porto e pelo Jornal de Notícias. Pelo meio foi director adjunto do PÚBLICO em 2000/2002 e regressou em 2018. Nos últimos cinco anos, foi o responsável pela redacção do Porto do jornal, pela área dos podcasts e pelo desenvolvimento de projectos editoriais.

Para o futuro director, “este é o momento de alargar o caminho feito, levando o nosso jornalismo sólido e, simultaneamente, disruptivo a cada vez mais leitores”. O jornal tem que “estar cada vez mais embebido na vida das pessoas, dialogando com elas, reflectindo os seus múltiplos interesses”, afirma David Pontes. “O momento é de abraçar as mudanças, num sector que não pára, que exige rapidez e um olhar muito especial para as novas gerações de leitores.” A nova direcção, a apresentar em breve, representará “um reforço da nossa capacidade de inovação, mantendo aquilo que é a matriz do PÚBLICO desde a sua nascença, o jornalismo independente de qualidade”.

“David Pontes é um profissional da casa amplamente reconhecido pelos seus pares e colegas”, nota, por sua vez, Cristina Soares, administradora-executiva da PÚBLICO Comunicação Social, SA. “Com a colaboração de todos e um renovado ânimo da Direcção, estamos convictos de que o PÚBLICO reforçará a sua condição de jornal digital de referência, assumindo ao mesmo tempo novos e indispensáveis desafios para reforçar o seu jornalismo, os desejos e ambições da equipa e lançando um plano de rejuvenescimento que garanta a solidez do jornal no futuro próximo”, acrescenta.

Cristina Soares sublinha ainda “os resultados obtidos pela equipa do PÚBLICO sob a liderança do Manuel Carvalho, cujo empenho, dedicação e amor ao jornal foram decisivos para alcançar a liderança nacional dos jornais diários em circulação total paga”.