Presidente do Credit Suisse pede desculpa e justifica queda do banco com “legado” e receios de “contágio”

Esta terça-feira, decorre a última assembleia-geral de accionistas do Credit Suisse antes de ser incorporado pelo UBS. O presidente do banco histórico pede desculpa a accionistas e investidores.

O presidente do conselho de administração do Credit Suisse desculpou-se pelo desfecho do histórico banco suíço, comprado pelo UBS no mês passado. A queda do banco, justificou, fica a dever-se ao "legado" da instituição, marcado por episódios polémicos uns atrás dos outros que penalizaram a confiança de investidores e clientes, e com os receios de "contágio" que surgiram na sequência da falência do Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos da América (EUA).